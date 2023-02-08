У Харкові викрито й затримано жителя, який співпрацював з РФ. Російський агент коригував ракетні удари по місту та надавав ворогу інформацію про дислокації ЗСУ.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Поплічника ворога затримали “на гарячому”, коли він виконував чергове завдання ворога. За даними слідства, зрадником є місцевий житель Харкова.

Чоловік причетний до ракетних ударів по Харкову, зокрема обстрілу, який стався у неділю, 5 лютого. Внаслідок атаки було зруйновано цивільну інфраструктуру. Тоді росіяни поцілили у житловий будинок та вищий навчальний заклад, що призвело до загибелі цивільних. Співробітники СБУ задокументували причетність жителя до обстрілу Харкова 5 лютого.

Агент таємно знімав блокпости, місця дислокації ЗСУ, об’єкти критичної інфраструктури та передавав їх росіянам. Військові РФ використовували інформацію під час обстрілів. Шпигун також фіксував наслідки “прильотів”.

Як зʼясувало слідство, агент вів комунікацію з представниками російської розвідки через електронні канали зв’язку із суворим дотриманням всіх заходів конспірації. На “завдання” він йшов без мобільних телефонів, намагаючись, як він думав, уникнути відстеження.