У Харкові збудують житло для жителів, які втратили житло через російські обстріли. Передбачено побудувати два нових мікрорайони.

Про це повідомила пресслужба мерії.

Після завершення всіх необхідних процедур зруйновані будинки почнуть розбирати.

Міський голова Ігор Терехов підкреслив, що у Харкові відновленню не підлягають 500 будинків.

“Будуватимемо нові будинки, школи, дитсадки. На нас чекає дуже важка робота, але ми впораємося. Щодо розбирання пошкоджених будинків – зволікати не будемо. Але ми повинні пройти усі процедурні моменти. Дуже хочу, щоб це було навесні”, — сказав Терехов.

Загальна площа майбутнього проєкту складає 700 га. Один з мікрорайонів буде розташований в районі ст. м. “Барабашово”, інший на поки незабудованих земельних ділянках Північної Салтівки.