Про це повідомила пресслужба мерії.
Після завершення всіх необхідних процедур зруйновані будинки почнуть розбирати.
Міський голова Ігор Терехов підкреслив, що у Харкові відновленню не підлягають 500 будинків.
“Будуватимемо нові будинки, школи, дитсадки. На нас чекає дуже важка робота, але ми впораємося. Щодо розбирання пошкоджених будинків – зволікати не будемо. Але ми повинні пройти усі процедурні моменти. Дуже хочу, щоб це було навесні”, — сказав Терехов.
Загальна площа майбутнього проєкту складає 700 га. Один з мікрорайонів буде розташований в районі ст. м. “Барабашово”, інший на поки незабудованих земельних ділянках Північної Салтівки.
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