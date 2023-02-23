Про це повідомила пресслужба мерії.

Після завершення всіх необхідних процедур зруйновані будинки почнуть розбирати.

Міський голова Ігор Терехов підкреслив, що у Харкові відновленню не підлягають 500 будинків.

“Будуватимемо нові будинки, школи, дитсадки. На нас чекає дуже важка робота, але ми впораємося. Щодо розбирання пошкоджених будинків – зволікати не будемо. Але ми повинні пройти усі процедурні моменти. Дуже хочу, щоб це було навесні”, — сказав Терехов.

Загальна площа майбутнього проєкту складає 700 га. Один з мікрорайонів буде розташований в районі ст. м. “Барабашово”, інший на поки незабудованих земельних ділянках Північної Салтівки.