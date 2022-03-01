Техніка російських загарбників увійшла до українського міста Херсон. Дорогою окупанти захоплюють мирних жителів у полон.

Про це у коментарі Українській правді повідомив очільник Херсонської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадій Лагута.

За його словами, містом Херсон рухається військова техніка держави-агресора. Наразі офіційних заяв щодо ситуації у місті немає, проте Геннадій Лагута показав фото та відео російської бронетехніки у Херсоні.

У соціальній мережі Лагута написав, що окупанти, котрі зайшли на територію Херсона, почали захоплювати місцевих мирних мешканців у полон. Ймовірно, цих людей будуть використовувати в якості живого щита, щоб просуватись вперед.

Відомо також, що наразі у місті оголошена повітряна тривога. У Херсоні чутно сильні вибухи.

Також, за даними Лагути, російські окупанти у селі Чорноморське Бехтерської територіальної громади розстріляли мирних мешканців. Унаслідок загинуло двоє місцевих жителів, а ще троє отримали тяжкі поранення.