У Херсонській області 13-річний хлопчик двічі потрапив під російські обстріли – 31 грудня та 1 січня. Внаслідок ворожого удару він потрапив у важкому стані до лікарні, по якій ворог пізніше теж завдав удару.

Про це повідомив голова Херсонської воєнної адміністрації Ярослав Янушевич.

За лічені години до Нового року росіяни атакували Наддніпрянське, що поблизу Херсона. Тоді брат з сестрою поверталися додому й потрапили під обстріл. Хлопчика доставили до лікарні у вкрай важкому стані, де “лікарі буквально витягли його з того світу”.

У перші ж хвилини Нового року російська армія обстріляла Херсонську обласну дитячу клінічну лікарню. У цей момент 13-річний Ярослав знаходився в реанімаційному відділенні. У його палаті вибило вікна.

Відтак дитину евакуювали до Миколаєва, де за його життя продовжують боротися лікарі.

“Через кривавий “русскій мір” дитина, яка в ці свята мала радісно розпаковувати подарунки та загадувати бажання, зустріла Новий рік на операційному столі під ворожими обстрілами. Що цим нелюдам зробив 13-річний хлопчик, що вони двічі намагались його вбити. Немає таких слів, щоб описати ненависть та огиду до росіян, які віддали та виконали цей злочинний наказ. Сидіти вам на лаві трибуналу та горіти в пеклі”, – написав Ярослав Янушевич.

Глава Херсонської ОВА писав, що росіяни випустили по дитячій лікарні близько семи снарядів. Внаслідок атаки зазнало значних руйнувань грудне відділення неонатального корпусу, зруйновано дві реанімаційні палати та пошкоджено інші медичні кабінети основного корпусу. Загалом вибито понад 700 вікон. Також сталося загоряння кабінету медсестри та палати для хворих.

Персонал медичного закладу евакуював до сховища 17 дітей, 4 батьків та 38 працівників лікарні, що дозволило уникнути жертв серед мирних людей.

Фахівці Херсонської обласної комунальної аварійно-рятувальної служби займаються ліквідацією наслідків російського обстрілу.