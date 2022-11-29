У Херсоні 29 листопада до національної електромережі підключили близько 41% побутових споживачів.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

“Сьогодні електропостачання вже відновлено у центральній частині міста та мікрорайонах ХБК, Шуменський, Таврійський та Острів”, — йдеться у повідомленні глави ОВА.

Електропостачання відновили до міської лікарні імені Лучанського. Також енергетики подали напругу залізниці.

Зазначимо, що 27 листопада у звільненому Херсоні електропостачання було відновлено 17% побутових споживачів.

Крім того, 27 листопада окупанти завдали удару лініях електропередач, які живлять Херсон. Енергетикам вдалося полагодити їх за близько пів години.

Перед відходом з міста росіяни зруйнували критичну інфраструктуру. Нині тривають роботи над її відновленням.