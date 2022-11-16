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У Херсоні довелося підірвати поліцейський відділок, який раніше замінували окупанти

У Херсоні довелося підірвати будівлю Головного управління поліції Херсонської області. Перед втечею її замінували окупанти.

Середа, 16 листопада 2022, 18:41
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Про це повідомив глава Нацполіції Ігор Клименко в Facebook.

Російські військові замаскували вибухівку в приміщенні. За словами глави Нацполіції, уникнути підриву було неможливо.

У результаті ніхто не постраждав. Будівлю пізніше відбудують.

“Раніше це була одна із будівель Головного управління поліції Херсонської області. А сьогодні (16 листопада – ред.) стала грудою каміння”, — написав Ігор Клименко.

Поліцейські сапери з початку визволення вже обстежили понад 400 га звільнених територій Херсонщини. Сапери вилучили понад 4 тисяч вибухонебезпечних предметів.

Ігор Клименко закликав громадян не поспішати повертатися у нещодавно деокуповані населені пункти.

Теги: звільнення, воєнні злочини РФ, деокупація Херсона, повномасштабна війна, російські загарбники, російсько-українська війна - наслідки, російсько-українська війна, Херсон

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