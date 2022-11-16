У Херсоні довелося підірвати поліцейський відділок, який раніше замінували окупанти

Про це повідомив глава Нацполіції Ігор Клименко в Facebook.
Російські військові замаскували вибухівку в приміщенні. За словами глави Нацполіції, уникнути підриву було неможливо.
У результаті ніхто не постраждав. Будівлю пізніше відбудують.
“Раніше це була одна із будівель Головного управління поліції Херсонської області. А сьогодні (16 листопада – ред.) стала грудою каміння”, — написав Ігор Клименко.
Поліцейські сапери з початку визволення вже обстежили понад 400 га звільнених територій Херсонщини. Сапери вилучили понад 4 тисяч вибухонебезпечних предметів.
Ігор Клименко закликав громадян не поспішати повертатися у нещодавно деокуповані населені пункти.
- Місцеві жителі деокупованого міста Херсон називають двоповерхове відділення поліції “дірою”, адже там допитували та катували українців протягом дев’ятимісячної російської окупації.
- На думку розвідки Великої Британії, РФ розпочала вивід своїх військ з Херсона ще 22 жовтня, коли було оголошено евакуацію мирного населення.
- 11 листопада президент України Володимир Зеленський підтвердив деокупацію Херсона, опублікувавши відео, як місцеві мешканці святкують звільнення міста.
- 14 листопада до нещодавно деокупованого Херсона прибув президент України Володимир Зеленський.