Джерело: голова ОВА Олександр Прокудін.

“Від сьогодні знімається заборона на вʼїзд громадян до Гідропарку та Нафтогавані”, — йдеться у повідомленні.

Водночас містян попереджають, що там небезпечно. Напередодні один з районів потрапив під обстріл. Глава ОВА закликав мешканців адекватно поставитися до ситуації та не ризикувати своїм життям.

У місті з 13 червня ввели обмеження на продаж алкоголю, заборону на в’їзд до підтоплених населених пунктів і посилену комендантську годину. Зокрема в’їзд заборонявся до окремого розпорядження.

Ще протягом 16 червня – 17 липня алкоголь будуть продавати лише з 10:00 до 15:00.