У тимчасово окупованому росіянами Херсоні офіцери ФСБ намагаються примусово евакуювати іноземців, аби потім записати з ними пропагандистський матеріал як із "вдячними за порятунок".

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Співробітники Служби безпеки України перехопили телефонну розмову одного із працівників ФСБ, який відповідав за “евакуацію” 19 громадян В’єтнаму, що працювали на ринку у Херсоні. Його завданням було записати відео, де іноземці дякують РФ за порятунок “від нацистів”.

Однак налякані іноземці відмовилися співпрацювати з окупаційними військами Росії. Частина з них залишилася вдома і не відчиняла двері, частина – самостійно змогли виїхати з міста до Одеси. Ще 14 громадян В’єтнаму, які ще залишались на вокзалі, ФСБ вивезла у Крим.