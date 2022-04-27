Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Співробітники Служби безпеки України перехопили телефонну розмову одного із працівників ФСБ, який відповідав за “евакуацію” 19 громадян В’єтнаму, що працювали на ринку у Херсоні. Його завданням було записати відео, де іноземці дякують РФ за порятунок “від нацистів”.
Однак налякані іноземці відмовилися співпрацювати з окупаційними військами Росії. Частина з них залишилася вдома і не відчиняла двері, частина – самостійно змогли виїхати з міста до Одеси. Ще 14 громадян В’єтнаму, які ще залишались на вокзалі, ФСБ вивезла у Крим.
- Нагадаємо, в окупованому російськими військами Херсоні російські військові розігнали мирний мітинг, який вийшов під гаслом “Херсон – це Україна”.
- Раніше голова Херсонської ОВА Геннадій Лагута заявив, що російські військові зняли усю українську символіку у приміщенні ОДА. Головою Херсонської обласної адміністрації окупанти призначили Володимира Сальдо, головою міської адміністрації – Олександра Кобця.