Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.
Під Сєвєродонецьком тривають бої. Проте російські окупанти не змогли оточити ширшу територію з півночі та півдня.
Загарбники намагаються забезпечити базові комунальні послуги населенню на окупованих ними територіях. Натомість доступ до безпечної питної води непостійний. Також досі тривають значні перебої в телефонних та інтернет-послугах.
“У Херсоні, ймовірно, критичний дефіцит ліків, а Маріуполю загрожує великий спалах холери. Поодинокі випадки холери були зареєстровані ще з травня”, – зазначається у повідомленні Міноборони Великої Британії.
Нагадаємо, що в 1995 році Україна зазнала великої епідемії холери. З того часу постійно спостерігалися незначні спалахи, особливо біля узбережжя Азовського моря, до якого належить Маріуполь.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 10 June 2022
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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/IncUIxawpK
— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 10, 2022
- Раніше повідомлялося, що антисанітарія в зруйнованому окупантами Маріуполі, імовірно, спричинить спалах холери. Росіяни вирішили не допомагати мешканцям міста та готують інфекційні відділення для своїх військових.
- У Маріуполі росіяни зупинили проходження “фільтрації”. Відтепер мешканці, які досі не пройшли процедуру, мають їхати у табори в села Нікольське та Безіменне, Донецької області.
- Кількість мешканців у тимчасово окупованому Маріуполі зменшилась у п’ять разів. Наразі в місті залишається близько 120 тисяч осіб.