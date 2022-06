Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Під Сєвєродонецьком тривають бої. Проте російські окупанти не змогли оточити ширшу територію з півночі та півдня.

Загарбники намагаються забезпечити базові комунальні послуги населенню на окупованих ними територіях. Натомість доступ до безпечної питної води непостійний. Також досі тривають значні перебої в телефонних та інтернет-послугах.

“У Херсоні, ймовірно, критичний дефіцит ліків, а Маріуполю загрожує великий спалах холери. Поодинокі випадки холери були зареєстровані ще з травня”, – зазначається у повідомленні Міноборони Великої Британії.

Нагадаємо, що в 1995 році Україна зазнала великої епідемії холери. З того часу постійно спостерігалися незначні спалахи, особливо біля узбережжя Азовського моря, до якого належить Маріуполь.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 10 June 2022

