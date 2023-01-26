Відповідне відео опублікував начальник пресслужби Сил оборони Херсона Дмитро Плетенчук у Facebook.
На відео видно, як люди оточили колаборантів і почали обурюватися щодо того, що вони прийшли на центральний ринок. Люди у натовпі почали згадувати, як зрадники хотіли їх відправити “на підвал”.
“Ситуація: місцеві колаборанти спробували повернутися на своє робоче місце на центральному ринку міста Херсон. Здається, їх зараз будуть бити цсім ринком. Вирішили, що пару місяців деокупації достатньо, щоб їх забули. Не вгадали”, – зазначив Дмитро Плетенчук.
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