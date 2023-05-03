Про це повідомив глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.
Він пояснив, що цілодобова заборона на перебування на вулиці повʼязана з необхідністю сприяння правоохоронцям. Протягом цього часу не можна буде знаходитися на вулиці, якщо немає спеціальної перепустки.
“Також місто буде закрите на вʼїзд та виїзд”, – додав він.
Олександр Прокудін закликав містян завчасно вирішити свої справи. Також він закликав зробити необхідні запаси продуктів та медикаментів.
Пресслужба Херсонської міської ради зазначала, що з 24 березня час дії комендантської години в Херсоні скоротили. З березня вона починатиметься о 20:00 та діятиме до 06:00 ранку.
Якщо у заборонений час людина перебуває на вулиці, то комендантський патруль має право її затримати, перевірити документи, встановити причину порушення комендантської години, оглянути речі, транспортний засіб тощо.
- До кінця квітня Херсон отримає 32 автобуси від Мадриду як гуманітарну допомогу в межах Механізму цивільного захисту Європейського Союзу.
- За підтримки Червоного Хреста у Херсоні встановлюють 10 укриттів у місцях найбільшого скупчення людей.