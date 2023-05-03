У Херсоні введуть довгу комендантська година, яка триватиме 58 годин. Містянам буде заборонено пересуватися вулицями з 20:00 5 травня по 6:00 8 травня.

Про це повідомив глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

Він пояснив, що цілодобова заборона на перебування на вулиці повʼязана з необхідністю сприяння правоохоронцям. Протягом цього часу не можна буде знаходитися на вулиці, якщо немає спеціальної перепустки.

“Також місто буде закрите на вʼїзд та виїзд”, – додав він.

Олександр Прокудін закликав містян завчасно вирішити свої справи. Також він закликав зробити необхідні запаси продуктів та медикаментів.

Пресслужба Херсонської міської ради зазначала, що з 24 березня час дії комендантської години в Херсоні скоротили. З березня вона починатиметься о 20:00 та діятиме до 06:00 ранку.

Якщо у заборонений час людина перебуває на вулиці, то комендантський патруль має право її затримати, перевірити документи, встановити причину порушення комендантської години, оглянути речі, транспортний засіб тощо.