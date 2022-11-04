Про це повідомляє російська пропагандистська агенція “РИА Новости” з посиланням на окупаційну “владу”.
“У Херсоні оголошено цілодобову комендантську годину”, — йдеться у повідомленні.
Станом на час публікації новини детальнішої інформації немає. Однак раніше президент Росії Володимир Путін заявляв, що мирних жителів тимчасово окупованого Херсона потрібно вивезти з міста.
Також вчора, 3 листопада, так званий голова окупаційної “адміністрації” Херсона Кирило Стремоусов сказав, що російські війська, ймовірно, відступлять на лівий берег Дніпра.
Водночас британські розвідники зазначали, що втеча цивільного населення з Херсона та вивезення окупантами реліквій і пам’ятників свідчать про наміри російських загарбників прискорити свій вихід з Херсонської області. Однак вони мають непросту перешкоду — зруйновані мости.
- Аналітики Інституту вивчення війни зауважили, що, ймовірно, Кремль готує інформаційні умови, аби виправдати відступ та значні втрати армії РФ на Херсонщині.
- Російські окупанти та їх прибічники планують депортувати приблизно 50-60 тисяч мешканців тимчасово окупованого Херсона та області з 4 правобережних районів на лівий берег Дніпра або у РФ. Причиною називають нібито підготовку контрнаступу ЗСУ.
- У тимчасово окупованому Херсоні російські військові готують провокації. Окупанти мають намір звинуватити у них Збройні сили України.