У тимчасово окупованому росіянами Херсоні так звана "влада" оголосила цілодобову комендантську годину.

Про це повідомляє російська пропагандистська агенція “РИА Новости” з посиланням на окупаційну “владу”.

“У Херсоні оголошено цілодобову комендантську годину”, — йдеться у повідомленні.

Станом на час публікації новини детальнішої інформації немає. Однак раніше президент Росії Володимир Путін заявляв, що мирних жителів тимчасово окупованого Херсона потрібно вивезти з міста.

Також вчора, 3 листопада, так званий голова окупаційної “адміністрації” Херсона Кирило Стремоусов сказав, що російські війська, ймовірно, відступлять на лівий берег Дніпра.

Водночас британські розвідники зазначали, що втеча цивільного населення з Херсона та вивезення окупантами реліквій і пам’ятників свідчать про наміри російських загарбників прискорити свій вихід з Херсонської області. Однак вони мають непросту перешкоду — зруйновані мости.