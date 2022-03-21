Про це інформує місцеве видання “Мост”.

Відео розгону мітингу, на якому учаснкики проголошували, що Херсон – це Україна, опублікували місцеві активісти.

Поранених містян госпіталізували на “Швидкій”. Люди підходили до пам’ятника із закликами “Домой!”, коли в натовп кинули гранату та почалися обстріли.

Одного чоловіка поранило світлошумовою гранатою, яку окупанти кинули йому прямо під ноги. Деяких учасників загарбники затримали.