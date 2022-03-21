Про це інформує місцеве видання “Мост”.
Відео розгону мітингу, на якому учаснкики проголошували, що Херсон – це Україна, опублікували місцеві активісти.
Поранених містян госпіталізували на “Швидкій”. Люди підходили до пам’ятника із закликами “Домой!”, коли в натовп кинули гранату та почалися обстріли.
Руснява сволота відкрила вогонь по мирних жителях Херсона. За попередньою інформацією, одна людина поранена pic.twitter.com/YE0ostRdF0
— Армія FM (@Armia_fm) March 21, 2022
Одного чоловіка поранило світлошумовою гранатою, яку окупанти кинули йому прямо під ноги. Деяких учасників загарбники затримали.
- 20 березня щонайменше півтори тисячі місцевих жителів Енергодару вийшли на акцію протесту, щоб затвердити в очах окупантів: Енергодар – це Україна. Російські військові робили спробу зупинити протестувальників.
- Також 20 березня російські військові затримали щонайменше двох мітингувальників У Бердянську. Українські активісти влаштували мітинг на підтримку України, та попри силовий тиск, продовжили акцію.