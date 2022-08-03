Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Російські окупанти шукають підземні захищені приміщення, щоб обладнати бомбосховища. Вони оглядали підземні комунікації Херсонського бавовняного комбінату, щоб з’ясувати чи можуть розмістити в них 40 одиниць військової техніки. Росіяни проводили фотозйомку та шукали карту тунелів. Під час огляду вони дізналися, що в укритті для співробітників підготували запас продуктів та їжі. Тієї ж ночі окупанти зірвали замки з приміщень та викрали всі запаси.

У селі Генічеська Гірка вороги заявили про захоплення об’єктів, яку вони називають так званою “націоналізацією”. Власникам дитячого табору “Сокіл”, бази відпочинку “Білий Лебідь”, пансіонатів “Прибій” та “Arabatca club” заявили, що приміщення будуть використовувати як бази. Там на Арабатській стрілці планують розмістити російські війська.

У селищі Антонівка окупанти масово скуповують і вилучають всі наявні плавальні засоби. Серед них надувні човни та матраци.

Росіяни знищують телекомунікаційні мережі українських провайдерів, які відмовились співпрацювати з ними. Знищення майна відбувається у тимчасово захопленій Чорнобаївці Херсонської області. Окупанти демонтують комутаційні шафи, вирізають волоконно-оптичні та мідні кабелі.

Російські окупанти заборонили платити українською валютою на місцевих ринках. Здійснюється демонтаж терміналів і банкоматів, які підтримували гривневі операції.