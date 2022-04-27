Про це повідомляє “Суспільне Херсон”.
Мирний мітинг, запланований на 10:00, розігнали військові РФ, закидавши демонстрантів світлошумовими гранатами та використавши проти них сльозогінний газ. За словами очевидців, людей було небагато, але російських військових це не зупинило.
Місцеві жителі вийшли на протест проти так званого референдуму, після якого слідуватиме насильне створення “Херсонської народної республіки”.
- Нагадаємо, голова Херсонської ОВА Геннадій Лагута заявив, що російські військові зняли усю українську символіку у приміщенні ОДА. Головою Херсонської обласної адміністрації окупанти призначили Володимира Сальдо, головою міської адміністрації – Олександра Кобця.