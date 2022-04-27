В окупованому російськими військами Херсоні російські військові розігнали мирний мітинг, який вийшов під гаслом "Херсон – це Україна".

Про це повідомляє “Суспільне Херсон”.

Мирний мітинг, запланований на 10:00, розігнали військові РФ, закидавши демонстрантів світлошумовими гранатами та використавши проти них сльозогінний газ. За словами очевидців, людей було небагато, але російських військових це не зупинило.

Місцеві жителі вийшли на протест проти так званого референдуму, після якого слідуватиме насильне створення “Херсонської народної республіки”.