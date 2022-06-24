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Про це повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

За його даними, автомобіль колаборанта підірвали місцеві партизани. Унаслідок вибуху Савлученко загинув на місці.

“Проросійського активіста й зрадника зранку підірвали в авто в одному з дворів Херсона. Так буде з кожним зрадником!”, – наголосив Хлань.

Підтверджують смерть Дмитра Савлученка і російські ЗМІ. Зокрема пропагандистське видання РИА Новости повідомило про “теракт у Херсоні”, унаслідок якого загинув “начальник управління молоді та спорту” області.

За повідомлення ЗМІ, інформацію про загибель Савлученка їм надали в окупаційній “адміністрації”.

ДОВІДКА: Дмитро Савлученко був засновником громадської організації “Новая русь”.

У 2014 році був активним учасником “російської весни”.

У 2020 році працював у передвиборчому штабі ще одного колаборанта Володимира Сальда та балотувався від “Блоку Володимира Сальдо” до Дніпровської райради.

Окрім цього, Савлученко був активістом від партії “Партія Анатолія Шарія” і довгі роки відкрито займався в місті антиукраїнською діяльністю, зокрема організацією скандальних “пробігів перемоги”.

Від початку повномасштабної війни Росії проти України співпрацював з окупантами.