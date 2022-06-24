У тимчасово окупованому Херсоні вибухнув автомобіль Дмитра Савлученка - проросійського активіста, якого окупанти призначили "начальником управління молоді та спорту" області.

Про це повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

За його даними, автомобіль колаборанта підірвали місцеві партизани. Унаслідок вибуху Савлученко загинув на місці.

“Проросійського активіста й зрадника зранку підірвали в авто в одному з дворів Херсона. Так буде з кожним зрадником!”, – наголосив Хлань.

Підтверджують смерть Дмитра Савлученка і російські ЗМІ. Зокрема пропагандистське видання РИА Новости повідомило про “теракт у Херсоні”, унаслідок якого загинув “начальник управління молоді та спорту” області.

За повідомлення ЗМІ, інформацію про загибель Савлученка їм надали в окупаційній “адміністрації”.

ДОВІДКА: Дмитро Савлученко був засновником громадської організації “Новая русь”.

У 2014 році був активним учасником “російської весни”.

У 2020 році працював у передвиборчому штабі ще одного колаборанта Володимира Сальда та балотувався від “Блоку Володимира Сальдо” до Дніпровської райради.

Окрім цього, Савлученко був активістом від партії “Партія Анатолія Шарія” і довгі роки відкрито займався в місті антиукраїнською діяльністю, зокрема організацією скандальних “пробігів перемоги”.

Від початку повномасштабної війни Росії проти України співпрацював з окупантами.