Про це повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.
За його даними, автомобіль колаборанта підірвали місцеві партизани. Унаслідок вибуху Савлученко загинув на місці.
“Проросійського активіста й зрадника зранку підірвали в авто в одному з дворів Херсона. Так буде з кожним зрадником!”, – наголосив Хлань.
Підтверджують смерть Дмитра Савлученка і російські ЗМІ. Зокрема пропагандистське видання РИА Новости повідомило про “теракт у Херсоні”, унаслідок якого загинув “начальник управління молоді та спорту” області.
За повідомлення ЗМІ, інформацію про загибель Савлученка їм надали в окупаційній “адміністрації”.
ДОВІДКА: Дмитро Савлученко був засновником громадської організації “Новая русь”.
У 2014 році був активним учасником “російської весни”.
У 2020 році працював у передвиборчому штабі ще одного колаборанта Володимира Сальда та балотувався від “Блоку Володимира Сальдо” до Дніпровської райради.
Окрім цього, Савлученко був активістом від партії “Партія Анатолія Шарія” і довгі роки відкрито займався в місті антиукраїнською діяльністю, зокрема організацією скандальних “пробігів перемоги”.
Від початку повномасштабної війни Росії проти України співпрацював з окупантами.
- Нагадаємо, у Чорнобаївці (Херсонська область) підірвали авто місцевого колаборанта, якого після російської окупації призначили “головою військово-цивільної адміністрації” Чорнобаївки.
- Окрім цього повідомлялось, що у Херсонській області окупанти припиняють довіряти місцевим колаборантам. Їх замінюють зовнішніми кадрами з окупованих теренів Донбасу.
- Також українські партизани продовжують спротив на окупованих територіях. У такий спосіб, у Херсонській області вони ускладнюють функціонування російської “влади”.