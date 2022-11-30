Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич в Telegram.
За його словами, у будинках херсонців вода починає з’являєтися через подачу напруги до помпових станцій.
“Нині воду подають зі зниженим тиском”, — написав він.
Минулого дня у Херсоні до національної електромережі підключили близько 41% побутових споживачів. Світло повернули до мікрорайонів ХБК, Шуменський, Таврійський та Острів.
Перед втечею з міста російські окупанти зруйнували критичну інфраструктуру. Росіяни залишили Херсон без світла, води та опалення. Зараз тривають роботи над їхнім відновленням.
- Російські оборонні позиції свідчать про те, що російське військове керівництво сприймає перспективу українського контрнаступу через Дніпро як серйозну загрозу.