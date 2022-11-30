У Херсоні поступово відновлюють водопостачання. 30 листопада вода починає з’являться зі зниженим тиском.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич в Telegram.

За його словами, у будинках херсонців вода починає з’являєтися через подачу напруги до помпових станцій.

“Нині воду подають зі зниженим тиском”, — написав він.

Минулого дня у Херсоні до національної електромережі підключили близько 41% побутових споживачів. Світло повернули до мікрорайонів ХБК, Шуменський, Таврійський та Острів.

Перед втечею з міста російські окупанти зруйнували критичну інфраструктуру. Росіяни залишили Херсон без світла, води та опалення. Зараз тривають роботи над їхнім відновленням.