Про це повідомляє пресслужба “Європейської Солідарності”.
За словами снайпера та колишнього морпіха Андрія Підлісного, наразі дрони, які працюють вночі, потрібні в умовах постійної активності диверсійно-розвідувальних груп: “Ось DAFи бачимо й особовий склад, який прибув не тільки побачитися, а й розказати що нового тут, озвучити проблеми, поділитися емоціями”, — сказав військовий.
“[…] за кількістю знищеної русні я можу сказати, що Андрій у нас разом зі своїм підрозділом – один зі справжніх рекордсменів. Це гордість “Братів по зброї”, це гордість нашої команди, це гордість Збройних Сил України. І у звільненні Херсона, у звільненні Снігурівки, звільненні Півдня”, — додав Порошенко.
Водночас британець Мейсер, який приїхав в Україну через переконання, що демократію має захищати увесь цивілізований світ у спілкуванні з п’ятим президентом сказав, що Україна є європейською країною, суверенною нацією, захоплена Росією.
“І я вважаю, що це абсолютно правильно, щоб усі люди, розумні, тверезі, моральні, добрі люди підтримували Україну. Тому я прийшов сюди, щоб битися поруч з ними”, — зазначив доброволець.
Під час спілкування з військовими Порошенко запевнив, що він разом зі ГО “Справа Громад” продовжують працювати й допомагати захисникам та захисницям, адже підтримки потребують всі бійці ЗСУ.
- Херсонська активістка ГО “Справа Громад” Оксана Погомій розповіла, що після зустрічі з П’ятим Президентом України Петром Порошенком їй дуже швидко надійшов дзвінок з СБУ. Погомій заявляла, що влада Херсону не приділяє належної уваги родичам загиблих у Бузковому парку, а також поранених учасників спротиву з тероборони.