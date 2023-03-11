П'ятий Президент України Петро Порошенко під час поїздки в Херсон разом з волонтерами передав розвідникам дві вантажівки DAF, а також три дрони Mavic 3T з тепловізорами.

Про це повідомляє пресслужба “Європейської Солідарності”.

За словами снайпера та колишнього морпіха Андрія Підлісного, наразі дрони, які працюють вночі, потрібні в умовах постійної активності диверсійно-розвідувальних груп: “Ось DAFи бачимо й особовий склад, який прибув не тільки побачитися, а й розказати що нового тут, озвучити проблеми, поділитися емоціями”, — сказав військовий.

“[…] за кількістю знищеної русні я можу сказати, що Андрій у нас разом зі своїм підрозділом – один зі справжніх рекордсменів. Це гордість “Братів по зброї”, це гордість нашої команди, це гордість Збройних Сил України. І у звільненні Херсона, у звільненні Снігурівки, звільненні Півдня”, — додав Порошенко.

Водночас британець Мейсер, який приїхав в Україну через переконання, що демократію має захищати увесь цивілізований світ у спілкуванні з п’ятим президентом сказав, що Україна є європейською країною, суверенною нацією, захоплена Росією.

“І я вважаю, що це абсолютно правильно, щоб усі люди, розумні, тверезі, моральні, добрі люди підтримували Україну. Тому я прийшов сюди, щоб битися поруч з ними”, — зазначив доброволець.

Під час спілкування з військовими Порошенко запевнив, що він разом зі ГО “Справа Громад” продовжують працювати й допомагати захисникам та захисницям, адже підтримки потребують всі бійці ЗСУ.