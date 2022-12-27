російсько-українська війна
20:12 Кремль заборонив постачати російську нафту країнам, які встановлюють граничну ціну
20:00 У Луганській області збільшилась кількість випадків дезертирства російських армійців – Генштаб
19:44 У Херсоні повністю відновили газопостачання – міськрада
19:20 Мінекономіки підготувало проєкт постанови про порядок організації бронювання від призову: деталі
19:06 В УПЦ МП заявили, що вони «не підпадають» під дію закону про перейменування
18:51 За фактами вчинення злочинів солдатами РФ розпочато 53 190 кримінальних проваджень – Нацполіція
18:26 Мінкульт рекомендуватиме не продовжувати угоду з УПЦ МП на оренду двох храмів Лаври – Ткаченко
18:04 У Херсоні відновлено роботу ще шести базових станцій мобільних операторів
17:35 У разі відсутності обстрілів новорічні свята пройдуть без аварійних відключень – Шмигаль
17:10 Новорічні рецепти: 5 десертів до святкового столу від Клопотенка
16:51 Орбан заявив, що Україна може продовжувати боротьбу, поки США підтримують її грошима та зброєю
16:11 У приміщенні Мінсоцполітики відкрили «Пункт незламності»
16:04 Україна має намір провести у лютому мирний саміт на майданчику ООН, але без Росії — глава МЗС
15:59 З’явилася інформація про ймовірне запровадження додаткового збору за зняття готівки в банкоматі — Ніна Южаніна
15:25 У Харкові та області можуть посилити комендантську годину на Новий рік
15:07 Окупанти з артилерії обстріляли підприємство критичної інфраструктури у Херсоні
14:51 Українські школи отримають 5 тисяч Apple iPad – Мінцифри
14:44 Швеція додатково виділила на підтримку оборони України понад 19 млн доларів
14:44 Загрався у Саурона: СБУ потролила Путіна за персні, які він роздав лідерам пострадянських країн
14:21 В Україні арештували майно російського олігарха Усманова майже на 2 млрд грн
14:20 На Миколаївщини ексгумували тіла 7 місцевих, які загинули під час окупації
14:18 Конституційний суд визнав правомірним закон про перейменування УПЦ МП
14:03 Донеччина: за добу окупанти завдали 7 ударів по житловому сектору, є поранені
13:49 Медійники розкритикували позбавлення акредитації данської журналістки після поїздки у Миколаїв: причини
13:43 В Україні армійців РФ, які здаються в полон, оформлюють як захоплених під час бою – речник проєкту «Хочу жить»
13:02 У Чехії відкрили виставку про звичаї та традиції українців на Різдво
12:55 Китайська авіакомпанія Xpeng Aeroht презентувала здатний літати двомісний електромобіль вартістю 140 000 доларів
12:47 Хто у 2023 році запускатиме місії на Місяць: перелік країн
12:24 З Росією не буде нормальних відносин протягом десятиліть — глава оборонного комітету Бундестагу
12:11 ЗСУ мають успіхи на Луганщині — ОВА
11:48 Президент Ісландії провів зустріч з українськими дітьми
11:42 СБУ викрила понад тисячу російських пропагандистів, які поширювали фейки в Україні після повномасштабного вторгнення

У Херсоні повністю відновили газопостачання – міськрада

Попри щоденні російські обстріли у Херсоні продовжують відновлювати критичну інфраструктуру. Нині вже вдалось повністю відновити газопостачання міста.

Вівторок, 27 грудня 2022, 19:44
Підтримати

Про це повідомляє пресслужба Херсонської міської ради.

У звільненому Херсоні тривають роботи з відновлення критичної інфраструктури територіальної громади. Зокрема відновлюється газо-, водо-, теплопостачання, а також водовідведення.

Газопостачання повністю відновлено у м. Херсон, смт Антонівка, с-ще Молодіжне, смт Зеленівка, с. Богданівка, с. Петрівка, с-ще Сонячне, смт Наддніпрянське, с-ще Інженерне, смт Комишани, с-ще Зимівник, с-ще Благовіщенське, с-ще Приозерне, с. Степанівка, Садове, Придніпрянське.

Водночас до електропостачання під’єднано 119 500 точок обліку, що становить 83% від всіх споживачів.

Тоді як централізоване водопостачання відновлено у всіх районах міста на 92%. Мікрорайони Карантинний острів та Корабел, а також Антонівка залишаються без централізованого водопостачання.

У пресслужбі зауважили, що теплопостачання міста відновлено на 76%, працює 30 із 37 котелень. 865 житлових будинків під’єднали до тепла.

За даними НЕК “Укренерго”, станом на 27 грудня дефіцит потужності електроенергії в енергосистемі країни дещо скоротився. Однак, попри це, потужності поки що недостатньо, аби задовольнити всі потреби українських споживачів.

Теги: відновлення, водопостачання, газопостачання, критична інфраструктура, ремонт інфраструктури, Херсон

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook