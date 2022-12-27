У Херсоні повністю відновили газопостачання – міськрада

Попри щоденні російські обстріли у Херсоні продовжують відновлювати критичну інфраструктуру. Нині вже вдалось повністю відновити газопостачання міста.

Про це повідомляє пресслужба Херсонської міської ради.

У звільненому Херсоні тривають роботи з відновлення критичної інфраструктури територіальної громади. Зокрема відновлюється газо-, водо-, теплопостачання, а також водовідведення.

Газопостачання повністю відновлено у м. Херсон, смт Антонівка, с-ще Молодіжне, смт Зеленівка, с. Богданівка, с. Петрівка, с-ще Сонячне, смт Наддніпрянське, с-ще Інженерне, смт Комишани, с-ще Зимівник, с-ще Благовіщенське, с-ще Приозерне, с. Степанівка, Садове, Придніпрянське.

Водночас до електропостачання під’єднано 119 500 точок обліку, що становить 83% від всіх споживачів.

Тоді як централізоване водопостачання відновлено у всіх районах міста на 92%. Мікрорайони Карантинний острів та Корабел, а також Антонівка залишаються без централізованого водопостачання.

У пресслужбі зауважили, що теплопостачання міста відновлено на 76%, працює 30 із 37 котелень. 865 житлових будинків під’єднали до тепла.

За даними НЕК “Укренерго”, станом на 27 грудня дефіцит потужності електроенергії в енергосистемі країни дещо скоротився. Однак, попри це, потужності поки що недостатньо, аби задовольнити всі потреби українських споживачів.