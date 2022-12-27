У Херсоні повністю відновили газопостачання – міськрада

Про це повідомляє пресслужба Херсонської міської ради.
У звільненому Херсоні тривають роботи з відновлення критичної інфраструктури територіальної громади. Зокрема відновлюється газо-, водо-, теплопостачання, а також водовідведення.
Газопостачання повністю відновлено у м. Херсон, смт Антонівка, с-ще Молодіжне, смт Зеленівка, с. Богданівка, с. Петрівка, с-ще Сонячне, смт Наддніпрянське, с-ще Інженерне, смт Комишани, с-ще Зимівник, с-ще Благовіщенське, с-ще Приозерне, с. Степанівка, Садове, Придніпрянське.
Водночас до електропостачання під’єднано 119 500 точок обліку, що становить 83% від всіх споживачів.
Тоді як централізоване водопостачання відновлено у всіх районах міста на 92%. Мікрорайони Карантинний острів та Корабел, а також Антонівка залишаються без централізованого водопостачання.
У пресслужбі зауважили, що теплопостачання міста відновлено на 76%, працює 30 із 37 котелень. 865 житлових будинків під’єднали до тепла.
За даними НЕК “Укренерго”, станом на 27 грудня дефіцит потужності електроенергії в енергосистемі країни дещо скоротився. Однак, попри це, потужності поки що недостатньо, аби задовольнити всі потреби українських споживачів.
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