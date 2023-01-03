У Херсоні виявили катівню в будівлі обласного главку поліції. Росіяни застосовували до місцевих тортури.

Про це повідомила поліція Херсонської області.

Правоохоронці продовжують розслідувати злочини, які скоїла російська армія під час окупації Херсона. Одна зі спеціалізованих слідчо-оперативних груп з розслідування злочинів працювала в адміністративній будівлі Головного управління Нацполіції в Херсонській області. Там виявили катівню, яку росіяни облаштували в підвальному приміщенні.

Армія РФ влаштувала для людей нелюдські умови. Вони утримували там пенсіонерів правоохоронних органів, патріотів і звичайних херсонців, які відмовлялися співпрацювати з ворогом.

Під час огляду приміщення правоохоронці виявили та вилучили предмети та інші докази, які вказують, що до херсонців окупанти застосовували тортури.

Тривають необхідні слідчі дії щодо належного документування злочинів військовослужбовців РФ. Встановлюються свідки та кількість потерпілих, особи росіян.

Триває досудове розслідування кримінального провадження, відкритого за ч.1 ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.



























У Херсоні росіяни облаштували катівню у будівлі обласного главку поліції // 14 фото