Про це повідомив глава Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram.
“Цієї ночі російські окупанти атакували об’єкти критичної інфраструктури у Херсоні”, — йдеться у повідомленні.
Росіяни обстріляли одне з підприємств критичної інфраструктури міста. Внаслідок атаки сталася пожежа.Також згорів автомобіль установи.
За даними ОВА, подача тепла та світла у Херсоні через зруйновану електропідстанцію не припинялась.
Стосовно постраждалих не інформації не надходило.
- Розпочалася триста двадцята доба російського широкомасштабного вторгнення. На Херсонському напрямку противник не припиняє обстрілів населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро, зокрема ракетам обстріляв Херсон.