Російські військові завдали чергового удару по об'єкту критичної інфраструктури у Херсоні. Вночі 9 січня зруйновано електропідстанцію, що живить кілька великих котелень міста.

Про це повідомив глава Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram.

“Цієї ночі російські окупанти атакували об’єкти критичної інфраструктури у Херсоні”, — йдеться у повідомленні.

Росіяни обстріляли одне з підприємств критичної інфраструктури міста. Внаслідок атаки сталася пожежа.Також згорів автомобіль установи.

За даними ОВА, подача тепла та світла у Херсоні через зруйновану електропідстанцію не припинялась.

Стосовно постраждалих не інформації не надходило.