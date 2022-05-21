Про це повідомляє омбудсмена Людмила Денісова у Facebook.

У місті зникла Ірина Горобцова, яка у соціальних мережах засуджувала російське вторгнення в Україну. Наразі росіяни намагаються “вибити” з жінки зізнання у тому, що вона “коректувала вогонь по російських військах на чорнобаївському аеродромі”.

“З власного будинку зникла Ірина Горобцова, яка у своїх соціальних мережах засуджувала вторгнення окупантів на територію України та її рідного міста. Жінку викрали в її день народження”, — написала Денісова.

Омбудсменка зазначила, що катування, викрадення та вбивство російськими бойовиками мирного населення є нічим іншим як актом тероризму відповідно до Конвенції Ради Європи про запобігання тероризму та воєнним злочином відповідно до статті 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду.