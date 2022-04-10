Мирна акція стартувала біля ККЗ “Ювілейний”. Проте окупанти розігнали мітинг силовим шляхом. Проти цивільного населення російські військові знову застосували зброю. Попередньо невідомо стосовно постраждалих та затриманих.

Про це повідомляє перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

“Погрози насильства, терор, брехня, гуманітарна катастрофа. Це те, що вони принесли Херсонській області”, – зазначив він.

Заступник голови Херсонської облради додав, що багато херсонців залякані через репресії та погрози. Багато містян вже покинули область.

“Кожен новий мітинг – це дуже великий ризик для кожного учасника, і все одно люди виходять. Незважаючи на ні на що. Херсонщина – це Україна”, – додав він.