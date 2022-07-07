Для того, щоб приховати справжню кількість втрат, російські загарбники регулярно спалюють тіла своїх вбитих військових.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

На околицях міста неодноразово було помічено місця з великою кількістю обгорілих залишків тіл. Проте точно ідентифікувати їхню приналежність складно через значні пошкодження від вогню.

За даними розвідки, ці тіла привозять вантажівками з місцевого слідчого ізолятора. Військові армії РФ намагаються видавати це за нібито наслідки артилерійських обстрілів та пожеж. Для того, щоб приховати факти навмисного спалення тіл.

На місці подій спочатку лунав потужний вибух, після цього виникала пожежа. Брати участь у ліквідації пожежі службовцям МНС забороняється, російські загарбники не надають їм доступу.

Також у Херсоні продовжується переоформлення медичних закладів та пошук медичних працівників. У зв’язку з тим, що велика кількість лікарів не погодилися працювати на окупаційну владу та виїхали з тимчасово окупованих територій, ситуація стає критичною. Зокрема, бракує анестезіологів.