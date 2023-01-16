Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у Telegram.
Інформації стосовно інформації не надходило.
“Росіяни продовжують тероризувати херсонські лікарні. Цього разу обстріл дитячої. Внаслідок якого вибито близько 30 вікон в неонатальному (6-ти поверховому) корпусі”, – сказав Тимошенко.
За його словами, корпус пустий, тому постраждалих у події немає.
- 16 січня станом на 10:30 у Дніпрі кількість загиблих внаслідок ракетної атаки Росії по багатоповерхівці зросла до 36. Серед жертв є дві дитини.
- Розпочалася триста двадцять сьома доба російського широкомасштабного вторгнення. Росія продовжує атакувати цивільну інфраструктуру України.