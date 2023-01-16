Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у Telegram.

Інформації стосовно інформації не надходило.

“Росіяни продовжують тероризувати херсонські лікарні. Цього разу обстріл дитячої. Внаслідок якого вибито близько 30 вікон в неонатальному (6-ти поверховому) корпусі”, – сказав Тимошенко.

За його словами, корпус пустий, тому постраждалих у події немає.