Про це повідомило “Суспільне Херсон“.
Керівник пресофісу ОВА Олександр Толоконніков розповів виданню, що кількість поранених уточнюється. Росіяни поцілили у житлові квартали міста та у будівлю обласної клінічної лікарні.
Станом на 14:00 Херсонська міська рада повідомляла, що росіяни обстріляли місто сім разів. Тоді писали про одну загиблу людину й двох поранених, але зараз кількість вбитих зросла до трьох.
“Протягом доби двічі обстріляли обласну клінічну лікарню, пошкоджений дах. Одна медична сестра отримала поранення. Вона в операційній. Які поранення – поки невідомо”, — розповів Толоконніков.
- Російські військові вночі атакували Херсон з РСЗВ “Град”. Внаслідок обстрілу знищено 10 міських транспортних засобів.