Про це повідомило “Суспільне Херсон“.

Керівник пресофісу ОВА Олександр Толоконніков розповів виданню, що кількість поранених уточнюється. Росіяни поцілили у житлові квартали міста та у будівлю обласної клінічної лікарні.

Фото: Херсонська міська рада

Станом на 14:00 Херсонська міська рада повідомляла, що росіяни обстріляли місто сім разів. Тоді писали про одну загиблу людину й двох поранених, але зараз кількість вбитих зросла до трьох.

Фото: Херсонська міська рада

“Протягом доби двічі обстріляли обласну клінічну лікарню, пошкоджений дах. Одна медична сестра отримала поранення. Вона в операційній. Які поранення – поки невідомо”,  розповів Толоконніков.

Фото: Юрій Соболевський

Фото: Юрій Соболевський

Фото: Юрій Соболевський

Фото: Юрій Соболевський