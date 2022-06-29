Про це свідчить перехоплення, яке опублікувало Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Військовослужбовець Російської Федерації розповів своїй дівчині про те, як він разом з іншими солдатами російської армії розстрілював із гармати цивільних осіб у Херсоні.
Також він наголосив, що вже мертвих людей вони чавили військовими машинами. Проте потім командир заборонив їм це робити через те, що на техніці залишався неприємний запах.
“Тіло на дорозі лежить. Ми на машинах туди-сюди… їздили”- розповідає загарбник.
Також зі слів дівчини окупанта з’ясувалося, що він усвідомлено та навмисно вбив приблизно 4-5 людей.
- 341 дитина загинула та понад 622 поранено через військову агресію російських окупантів.
- Українські партизани продовжують спротив на окупованих територіях. У такий спосіб, у Херсонській області вони ускладнюють функціонування російської “влади”.
- Раніше повідомлялося, що росіяни у Херсонській області продовжують готувати підґрунтя для проведення псевдореферендуму щодо можливого приєднання до РФ. Для цього в області проводять фейкове “соціальне опитування”.