Про це свідчить перехоплення, яке опублікувало Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Військовослужбовець Російської Федерації розповів своїй дівчині про те, як він разом з іншими солдатами російської армії розстрілював із гармати цивільних осіб у Херсоні.

Також він наголосив, що вже мертвих людей вони чавили військовими машинами. Проте потім командир заборонив їм це робити через те, що на техніці залишався неприємний запах.

“Тіло на дорозі лежить. Ми на машинах туди-сюди… їздили”- розповідає загарбник.

Також зі слів дівчини окупанта з’ясувалося, що він усвідомлено та навмисно вбив приблизно 4-5 людей.