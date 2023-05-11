За його словами, відповідний наказ вже підписано.

Про це у Telegram повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

“Починаючи з 16 травня, комендантська година діятиме з 21:00 до 05:00 щодня”, — заявив Мрочко.

Також термін продажу алкогольних напоїв у місті буде подовжено до 15 червня поточного року. Його надалі будуть продавати з 15:00 до 10:00 щодня.

“Звертаюся до жителів міста та нагадую, що під час комендантської години забороняється перебувати на вулиці та в інших громадських місцях, а також переміщатись транспортом або пішки”, — нагадав Мрочко.

У випадку, якщо громадянин перебуває на вулиці після початку комендантської години, його має право затримати патруль та перевірити наявність документів, встановити причину порушення тощо.