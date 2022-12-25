У херсонському центрі здачі крові утворилися черги людей, які хочуть стати донорами для тих, хто постраждав від російського обстрілу. Напередодні Різдва, 24 грудня, окупанти обстріляли центр Херсону.

Про це повідомив радник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

У суботу внаслідок атаки постраждали щонайменше 68 людей та десять загинули. Окупанти відкрили вогонь по центру міста зранку, коли там було багато людей. Також було пошкоджено будівлі.

“Це Херсон. Центри здачі крові. Черги людей, щоб стати донорами та врятувати постраждалих внаслідок вчорашнього терору міста”, — написав радник.

Він додав, що містяни готові день стояти в черзі заради порятунку своїх співгромадян. Кирило Тимошенко наголосив, що у “цьому і є супер сила українців!”.

“Такий Херсон не зламати, навіть російським терором!” — додав він.