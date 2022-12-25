Про це повідомив радник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

У суботу внаслідок атаки постраждали щонайменше 68 людей та десять загинули. Окупанти відкрили вогонь по центру міста зранку, коли там було багато людей. Також було пошкоджено будівлі.

Фото: Кирило Тимошенко

“Це Херсон. Центри здачі крові. Черги людей, щоб стати донорами та врятувати постраждалих внаслідок вчорашнього терору міста”, — написав радник.

Він додав, що містяни готові день стояти в черзі заради порятунку своїх співгромадян. Кирило Тимошенко наголосив, що у “цьому і є супер сила українців!”.

“Такий Херсон не зламати, навіть російським терором!” — додав він.

Фото: Кирило Тимошенко

Фото: Кирило Тимошенко

Фото: Кирило Тимошенко