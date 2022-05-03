Про це повідомила Херсонська ОДА у Facebook.
В обласному центрі фахівці телеком-операторів відновили роботу мереж. Жителі Херсонської області не мали змоги зв’язатися з рідними та близькими, а також отримати інформацію про події в країні.
Окупанти використовували відсутність зв’язку, розповсюджуючи фейки про те, що розпорядження відімкнути його надала українська влада. Проте поступово його відновлюють.
В ОДА зазначили, що з відновленням інтернету ситуація складніша. Пошкоджене обладнання міститься в зоні бойових дій. Його спробують полагодити з території Миколаївської області.
- Нагадаємо, так званий “заступник голови” військово-цивільної адміністрації Херсона Кирило Стрємоусов повідомив, що у місті не будуть проводити “референдум” щодо утворення “ХНР”.
- Також РФ прагне довго тримати Херсон під окупацією, оскільки це дозволить безпечніше контролювати Кримський півострів та просувати російську армію вздовж півдня та на захід України.
- У Кремлі розглядають сценарій щодо організації квазіутворення під назвою “Южная Русь” на захоплених російською армією українських територіях. Про плани “заснування нової держави” у відповідь на “терор та тоталітарне нав’язування ідеології нацизму та бандерівщини” йдеться у перехопленому документі, який має назву “Манифест Южнорусского народного Собора”.