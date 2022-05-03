Про це повідомила Херсонська ОДА у Facebook.

В обласному центрі фахівці телеком-операторів відновили роботу мереж. Жителі Херсонської області не мали змоги зв’язатися з рідними та близькими, а також отримати інформацію про події в країні.

Окупанти використовували відсутність зв’язку, розповсюджуючи фейки про те, що розпорядження відімкнути його надала українська влада. Проте поступово його відновлюють.