Внаслідок ворожих атак найбільших уражень зазнало обладнання операторів систем розподілу (обленерго) в Чернігівській, Харківській, Сумській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях. Зокрема, у Херсоні за добу знеструмлено понад 6 тисяч споживачів.

Про це інформує пресслужба “Укренерго”.

Минула доба була важкою для енергосистеми України. Російські загарбники завдали масованих ракетних та артилерійських обстрілів вздовж всієї лінії фронту. Крім того, вчора під час виконання робіт загинули енергетики із “Херсонобленерго”.

За даними “Укренерго”, у Сумській області з вечора тривають артилерійські обстріли вздовж всієї лінії кордону з РФ. Там, де дозволяє безпекова ситуація, тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Відтак у Дніпропетровській області відновлено електропостачання близько 15 тисяч споживачів, яке було порушено через нічні обстріли РФ. У Донецькій області відновлено енергоживлення побутових споживачів міста Торецьк, яке знеструмлювалось через повторні ворожі обстріли.

Опівночі ворог завдав ракетного удару по об’єкту генерації в Донецькій області – було пошкоджено обладнання та знеструмлено близько 186 тисяч споживачів. На ранок електропостачання всіх споживачів в цих регіонах відновлено.

Попри всі втрати та пошкодження, енергосистема України продовжує працювати збалансовано, дефіцит електроенергії відсутній. Зокрема, активно працюють гідроелектростанції та електростанції з відновлюваних джерел енергії, що компенсує зменшення частки теплових та атомних електростанцій.