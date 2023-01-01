Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram.
Ще одна людина зазнала поранення.
“Херсон. Окупанти не припиняли бити по місту в новорічну ніч”,– написав Тимошенко.
Внаслідок удару пошкоджено будівлі обласної дитячої лікарні. Зафіксовано близько 7 прильотів і вибито понад 700 вікон.
Глава Херсонської ОВА Ярослав Янушевич писав, що за минулу добу росіяни 40 разів обстріляли територію Херсонської області. Ворог завдавав ударів по населених пунктах області з артилерії, РСЗВ та мінометів.
Херсон атакували 18 разів. Російські снаряди влучили в обʼєкт критичної інфраструктури, приватні та багатоквартирні будинки.
“Минулої доби через російські обстріли поранення дістали три особи. Серед поранених двоє – діти: 13-річний хлопчик знаходиться в тяжкому стані, 12-річна дівчинка дістала поранення середнього ступеня тяжкості” – зазначив Янушевич.
У Херсоні внаслідок російського обстрілу у новорічну ніч загинула людина // 5 фото
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