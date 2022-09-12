російсько-українська війна

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У Херсоні внаслідок вибуху поранено так звану «ректорку», котра співпрацювала з росіянами – ЗМІ

У квартирі так званої "ректорки" захопленого окупантами у червні Херсонського держуніверситету Тетяни Томіліної спрацював вибуховий пристрій. Охоронець Томіліної загинув, сама вона отримала важке поранення. 

Вівторок, 13 вересня 2022, 00:36
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Про це повідомляє місцеве видання “Мост“.

Повідомлення про підрив “ректорки” почали розміщувати також й в соцмережах. Згодом росЗМІ підтвердили інформацію про вибух у під’їзді Томіліної з посиланням на пресслужбу так званої “адміністрації регіону”.

У червні російські військові в окупованому Херсоні викрали проректора Херсонського державного університету Максима Вінника. 14 червня Томіліна у супроводі військових РФ і так званої “директора департаменту освіти” Тетяни Кузьмич захопили приміщення ХДУ. Тоді Томіліна оголосила себе “ректором університету РФ”.

Колись Томіліна була директоркою Академічного ліцею при ХДУ, але її звільнили через співпрацю з херсонськими прихильниками “руського миру”, ГО “Безпека та розвиток”. З 2014 року вона просувала проросійські настрої.

Вона відкрито підтримувала так звані “ДНР” та “ЛНР”. Після розголосу у ЗМІ її було звільнено з посади, проте вона швидко повернулася до однодумців, з якими раніше проводила спільні заходи у ліцеї.

Жінка балотувалася на посаду міського голови Херсона у 2015 році. Тоді вона розповідала про нібито “американські біолабораторії” в Україні.

У травні 2022 року їй оголошено про підозру у співпраці з державою-агресором. Вона є кандидаткою педагогічних наук, завідувачем навчально-методичної лабораторії управління навчальними закладами Комунального вищого навчального закладу “Херсонська академія безперервної освіти” Херсонської обласної ради. Колаборантка також очолює ГО “Руська національна громада “РУСИЧЪ”.

10 серпня Томіліній оголосили про підозру у колабораційній діяльності.

Теги: колаборант, підрив колаборантів, російсько-українська війна, Томіліна, Херсон

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