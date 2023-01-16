У деокупованому Херсоні викрито російських агентів, які "зливали" росіянам конспіративні бази ЗСУ. Пособники ворога погодилися співпрацювати з агресором.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Одним з агентів виявився місцевий житель. Чоловіка залучали до виконання оперативно-бойових завдань на південному фронті військовослужбовці Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Під час тимчасової окупації міста він перейшов на бік російських військових. Житель запропонував їм свою допомогу у війні проти України. Зокрема він злив інформацію у ніч з 26 на 27 червня 2022 року. Він передав двом представникам ФСБ з позивними “Марс” і “Зеленый” адресу конспіративної квартири українських Сил спецоперацій у Херсоні.

Також зловмисник “розкрив” росіянам місця перебування оперативної групи спецпризначенців ЗСУ на території міста.

Іншим фігурантом виявився контрактник однієї з бригад ЗСУ. Він був знайомим вищезгаданого поплічника. У червні 2022 року український військовий потрапив у полон до росіян, де всіляко намагався довести їм свою лояльність.

Він передав ФСБ адресу проживання рідного брата, який є командиром його бойової групи. Чоловіка потім захопили в полон. Ще він надавав ворогу інформацію про місця дислокації та бойові завдання свого підрозділу. Згодом контрактника повернули українській стороні.

Зрадники намагалися “залягти на дно”, щоб уникнути правосуддя. Утім, було викрито їхню злочинну діяльність і затримано у результаті спецоперації в Херсоні та Одесі.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Суд обрав їм міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.