У Херсоні затримали "високопоставленого" пособника російських загарбників, який сприяв переведенню міста у "рублеву зону". Ним виявився керівник колишньої філії підконтрольного РФ "Международного расчетного банка".

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Чоловіка викрили під час стабілізаційних заходів у деокупованому Херсоні. Пособник відкривав свої “відділення” в тимчасово захоплених районах півдня України. Окупаційний глава Херсона Володимир Сальдо через цю російську фінустанову намагався облаштувати в регіоні понад 200 банківських “представництв” РФ.

Окупанти мали намір завдяки примусовому розширенню “рублевої зони” забезпечити додаткові надходження до бюджету РФ. Отримані кошти ж мали витрачати на фінансування війни проти України. Чоловік планував використовувати досвід створення розгалуженої мережі російського банку у захоплених районах Донецької та Луганської областей для реалізації проєкту.

Під час окупації Херсону таке завдання виконував колишній працівник місцевого банку. На початку російського широкомасштабного вторгнення він підтримав окупантів та добровільно погодився очолити одне з відділень російської фінустанови. Його робоче місце було облаштоване у будівлі тимчасово захопленого українського державного банку.

Поплічник окупантів змушував місцевих підприємців переходити на комерційні розрахунки в російських рублях. Ще за його сприянням їх змушували відраховувати частину прибутків на користь окупаційної адміністрації.

Після деокупації Херсону чоловік спробував заховатися в одній із міських лікарень. Співробітники СБУ встановили його місцеперебування та затримали.

Йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання від 10-12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю від 10 до 15 років та з можливою конфіскацією майна. Суд вже обрав чоловіку запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави.