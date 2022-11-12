Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
Також у місті обмежать в’їзд та виїзд до завершення робіт з розмінування територій.
Водночас до деокупованого Херсона вже прибули військові адміністрації області, міста та району. Зокрема Національна поліція України проводить стабілізаційні заходи, зараз близько 200 поліціянтів працюють на території міста.
ДОВІДКА: 11 листопада, президент України Володимир Зеленський підтвердив деокупацію Херсона, опублікувавши відео, як місцеві мешканці святкують звільнення міста.
- У нещодавно звільненому від російської окупації Херсоні критично не вистачає води, ліків та харчових продуктів.
- В оперативному командуванні “Південь” заявили, що вже сьогодні увечері будуть нові хороші новини щодо Херсонської області.
- Представник Головного управління розвідки України Вадим Скібіцький зазначив, що більше ніж половина російських військ все ще знаходяться на правому березі Дніпра.