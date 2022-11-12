У Херсонській військовій адміністрації підписали розпорядження про введення комендантської години з 17:00 до 8:00. Воно діятиме починаючи з 12 листопада.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Також у місті обмежать в’їзд та виїзд до завершення робіт з розмінування територій.

Водночас до деокупованого Херсона вже прибули військові адміністрації області, міста та району. Зокрема Національна поліція України проводить стабілізаційні заходи, зараз близько 200 поліціянтів працюють на території міста.

ДОВІДКА: 11 листопада, президент України Володимир Зеленський підтвердив деокупацію Херсона, опублікувавши відео, як місцеві мешканці святкують звільнення міста.