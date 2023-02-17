Служба безпеки України затримала у Херсоні директора рекламного агентства, яке виготовляло агітаційні "борди" про псевдореферендуми.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Під час проведення стабілізаційних заходів у Херсоні викрили ще одного колаборанта.

Зловмисником виявився директор місцевого рекламного агентства, який добровільно пішов на співпрацю з російськими окупантами під час тимчасової окупації міста.

Саме він запропонував росіянам PR-послуги щодо інформаційної підтримки псевдореферендуму.

Для цього особисто займався розробкою “стратегії” ворожої інформкампанії за “приєднання” Херсонської області до складу РФ.

Також його підприємство розробило і виготовило оптову партію листівок та постерів на білборди із закликами на підтримку фейкового плебісциту.

Вартість “замовлення” становила понад пів мільйона у гривневому еквіваленті. Гроші зловмисник отримував від окупантів у російських рублях.

Для розміщення агітаційної продукції використали 20 рекламних щитів компанії, встановлених уздовж автомобільних доріг та в місцях масового перебування людей на території Херсона.

Після звільнення Херсона колаборант намагався “залягти на дно” і таким чином спробувати уникнути правосуддя.

Втім співробітники СБУ викрили його, встановили місцезнаходження і затримали.

За даними слідства, директор компанії підтримав російських загарбників одразу після початку повномасштабного вторгнення.

Потім він здійснив “перереєстрацію” підприємства в колишній місцевій окупаційній адміністрації та уклав з нею “контракт” щодо надання рекламних послуг.

Під час обшуків в офісі та помешканні фігуранта виявлено документацію і наочну продукцію із доказами незаконних дій.

Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 4 та ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Розглядається питання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.