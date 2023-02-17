Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Під час проведення стабілізаційних заходів у Херсоні викрили ще одного колаборанта.
Зловмисником виявився директор місцевого рекламного агентства, який добровільно пішов на співпрацю з російськими окупантами під час тимчасової окупації міста.
Саме він запропонував росіянам PR-послуги щодо інформаційної підтримки псевдореферендуму.
Для цього особисто займався розробкою “стратегії” ворожої інформкампанії за “приєднання” Херсонської області до складу РФ.
Також його підприємство розробило і виготовило оптову партію листівок та постерів на білборди із закликами на підтримку фейкового плебісциту.
Вартість “замовлення” становила понад пів мільйона у гривневому еквіваленті. Гроші зловмисник отримував від окупантів у російських рублях.
Для розміщення агітаційної продукції використали 20 рекламних щитів компанії, встановлених уздовж автомобільних доріг та в місцях масового перебування людей на території Херсона.
Після звільнення Херсона колаборант намагався “залягти на дно” і таким чином спробувати уникнути правосуддя.
Втім співробітники СБУ викрили його, встановили місцезнаходження і затримали.
За даними слідства, директор компанії підтримав російських загарбників одразу після початку повномасштабного вторгнення.
Потім він здійснив “перереєстрацію” підприємства в колишній місцевій окупаційній адміністрації та уклав з нею “контракт” щодо надання рекламних послуг.
Під час обшуків в офісі та помешканні фігуранта виявлено документацію і наочну продукцію із доказами незаконних дій.
Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 4 та ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).
Розглядається питання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
- Служба безпеки викрила ще одного поплічника росіян у результаті стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні. Зловмисником виявився місцевий житель, який на початку повномасштабного вторгнення підтримав російських загарбників.