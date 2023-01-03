Працівники Служби безпеки України затримали в Херсоні ексочільницю так званої "філії російської залізниці", яка допомагала "перекидати" в Україну військові ешелони росіян.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Ворожу поплічницю викрили в результаті стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні. За даними СБУ, зловмисницею є колишня посадовиця міжгалузевого підприємства залізничного транспорту, яка під час захоплення міста приєдналась до місцевої окупаційної адміністрації.

Вона очолила створене окупантами “предприятие промышленного железнодорожного транспорта “Херсонской железной дороги”. Там жінка допомагала ворогу налагодити залізничне сполучення з українським містом для забезпечення потреб окупаційних угруповань на південному фронті.

У такий спосіб, вона сприяла транспортуванню військової техніки, озброєння та боєприпасів з території РФ до тимчасово захопленої частини Херсонської області, а також організувала розграбування технологічного обладнання рухомого складу місцевого підприємства української залізниці для його передачі країні-агресору.

Зловмисниця закликала місцевих підтримати російських загарбників і вступати до лав окупаційної установи. За це обіцяла лояльне ставлення з боку загарбників та виплату “зарплат” у рублях.

Нині їй повідомлено про підозру в пособництві державі-агресору. Суд обрав жінці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.