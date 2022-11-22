У Херсоні співробітники Служби безпеки України затримали колаборанта, який закликав людей "проголосувати" за приєднання регіону до Російської Федерації.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Під час стабілізаційних заходів у Херсоні затримали представника “избирательной комиссии”, яку російські загарбники створили під час захоплення обласного центру. Ця псевдоустанова виконувала завдання Кремля щодо організації і проведення незаконного “референдуму” щодо нібито приєднання тимчасово окупованого регіону до РФ.

За даними правоохоронців, затриманий колаборант збирав “голоси” для фейкового плебісциту. Для цього зрадник обходив квартири багатоповерхівок в одному з мікрорайонів міста і закликав людей проголосувати за кремлівський проєкт. У разі незгоди зловмисник погрожував громадянам фізичною розправою і кликав “на допомогу” озброєних окупантів, які “чергували” біля під’їзду.

Оформлені під дулами автоматів бюлетені колаборант передавав до місцевої окупаційної адміністрації для подальшої фальсифікації результатів фейкового плебісциту.

За даними слідства, затриманим виявився місцевий житель, який на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну підтримав загарбників і пішов на співпрацю з ними. За це його призначили на посаду з грошовим “утриманням” за рахунок агресора.

Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання до 10 років ув’язнення.

Крім того, нещодавно СБУ затримала російського агента, який працював на колишнього ватажка бойовиків, терориста Ігоря Стрєлкова-Гіркіна. Чоловік особисто зв’язувався з ним після початку повномасштабного вторгнення. СБУ завершила два досудові розслідування і передала до суду матеріали кримінальних проваджень. Вони стосувалися двох агентів, серед яких був інформатор Стрєлкова. Їх затримали під час спецоперацій СБУ на території Донецької області.