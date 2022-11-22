У Херсоні затримали працівника ДУ "Північна виправна колонія №90", який випустив в’язнів під час окупації. Він співпрацював з росіянами.

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура.

За даними слідства, підозрюваний пішов на співпрацю з представниками країни-агресора. Він добровільно опанував посаду так званого “начальника відділу охорони Херсонського слідчого ізолятора” у створеному окупаційною владою “Управлінні служби виконання покарань по Херсонській області”.

Підозрюваний дав вказівки працівникам Херсонського слідчого ізолятора залишити місце несення служби. За його наказом у безпосередньому доступі ув’язнених залишили ключі від камер та службових приміщень. У результаті це призвело до масової втечі останніх.

Правоохоронці затримали чоловіка в деокупованому Херсоні. Йому повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.