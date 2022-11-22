Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура.
За даними слідства, підозрюваний пішов на співпрацю з представниками країни-агресора. Він добровільно опанував посаду так званого “начальника відділу охорони Херсонського слідчого ізолятора” у створеному окупаційною владою “Управлінні служби виконання покарань по Херсонській області”.
Підозрюваний дав вказівки працівникам Херсонського слідчого ізолятора залишити місце несення служби. За його наказом у безпосередньому доступі ув’язнених залишили ключі від камер та службових приміщень. У результаті це призвело до масової втечі останніх.
Правоохоронці затримали чоловіка в деокупованому Херсоні. Йому повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).
Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
- Місцеві жителі деокупованого міста Херсон називають двоповерхове відділення поліції “дірою”, адже там допитували та катували українців протягом дев’ятимісячної російської окупації.
- У Херсоні відкрили перші намети з теплом, електрикою, їжею та доступом до інтернету, які назвали “пунктами незламності”. Місцева адміністрація разом з партнерами запустили центри гуманітарної допомоги.