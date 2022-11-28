Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.
Затримано трьох громадян. Серед них – виконувача обов’язків керівника “Херсонського слідчого ізолятора”, заступника начальника СІЗО з оперативної роботи та оперуповноваженого у боротьбі з наркотиками.
За даними слідства, перераховані особи перейшли на бік росіян. Вони отримали посади в незаконно створеному органі — “управління служби виконання покарань по Херсонській області”.
Підозрювані виконували злочинні накази окупантів. Зокрема за їхніми дорученнями утримували у слідчому ізоляторі незаконно ув’язнених росіянами херсонських активістів.
Правоохоронці перевіряють інформацію про те, що колаборанти могли застосовувати насильство та психологічний тиск до затриманих активістів.
Колишнім працівникам “Херсонського слідчого ізолятора” повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Покарання передбачає довічне позбавлення волі. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.
- У Херсоні затримали працівника ДУ “Північна виправна колонія №90”, який випустив в’язнів під час окупації. Він співпрацював з росіянами.