У Херсоні затримано співробітників слідчого ізолятора, котрі співпрацювали з росіянами. Представники СІЗО незаконно утримували патріотів України під час окупації міста.

Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

Затримано трьох громадян. Серед них – виконувача обов’язків керівника “Херсонського слідчого ізолятора”, заступника начальника СІЗО з оперативної роботи та оперуповноваженого у боротьбі з наркотиками.

За даними слідства, перераховані особи перейшли на бік росіян. Вони отримали посади в незаконно створеному органі — “управління служби виконання покарань по Херсонській області”.

Підозрювані виконували злочинні накази окупантів. Зокрема за їхніми дорученнями утримували у слідчому ізоляторі незаконно ув’язнених росіянами херсонських активістів.

Правоохоронці перевіряють інформацію про те, що колаборанти могли застосовувати насильство та психологічний тиск до затриманих активістів.