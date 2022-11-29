Співробітники Державного бюро розслідувань затримали заступника міського голови Херсона, який співпрацював з російськими окупантами, а також сприяв налагодженню роботи комунально-житлових послуг для окупаційної адміністрації.

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

За даними правоохоронців, до широкомасштабного вторгнення РФ в Україну посадовець відповідав за питання діяльності виконавчих органів міської ради. Після захоплення окупантами Херсона він почав працювати на загарбників та відповідав за сферу житлово-комунального господарства.

Зрадник брав участь в організації роботи підприємств житлово-комунальної сфери за російським законодавством, налагоджував окупаційні системи стягнення з населення платежів за послуги ЖКГ.

Крім того, колаборант готував приміщення для проведення фейкового “референдуму” щодо статусу захоплених росіянами територій України. Співробітники ДБР затримали посадовця та повідомили йому про підозру у пособництві державі-агресорці. Санкції статті передбачають позбавлення волі на строк до 12 років.

Під час затримання у колаборанта виявили конституцію РФ та інші пропагандистські матеріали. Також фігурант перевіряється на причетність до незаконного обігу зброї та вибухових речовин.

За даними Державного бюро розслідувань, сьогодні, 29 листопада, суд обрав затриманому запобіжний захід – тримання під вартою.