Державна служба України з надзвичайних ситуацій завершила основну частину евакуаційних робіт у постраждалій від повені Херсонській області.

Джерело: Aljazeera

Речник Держслужби з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий повідомив, що наразі люди почали повертатися до своїх домівок.

Течією винесло досить багато вибухонебезпечних предметів. Необхідно бути дуже уважним, оскільки такі предмети можуть бути в мулі.