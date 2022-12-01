У деокупованому Херсоні зникла напруга в електромережах. Причина — обстріли з боку російських армійців.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram.

За його словами, це сталося через потужні обстріли міста російськими військами. Втім, “Херсонобленерго” вже працює над усуненням проблеми.

Нагадаємо, що нещодавно місто почало відновлювати роботу комунікацій. Лише 29 листопада у Херсоні до національної електромережі під’єднали близько 41% побутових споживачів. Тоді світло повернули у центрі та до мікрорайонів ХБК, Шуменський, Таврійський та Острів.

Також вчора, 30 листопада заявляли про поступове відновлення водопостачання. Вода почала з’являтися зі зниженим тиском.

Наразі місто потерпає від постійних російських обстрілів. До прикладу, 30 листопада внаслідок атаки одна цивільна особа загинула та ще одна отримала поранення.