Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram.
За його словами, це сталося через потужні обстріли міста російськими військами. Втім, “Херсонобленерго” вже працює над усуненням проблеми.
Нагадаємо, що нещодавно місто почало відновлювати роботу комунікацій. Лише 29 листопада у Херсоні до національної електромережі під’єднали близько 41% побутових споживачів. Тоді світло повернули у центрі та до мікрорайонів ХБК, Шуменський, Таврійський та Острів.
Також вчора, 30 листопада заявляли про поступове відновлення водопостачання. Вода почала з’являтися зі зниженим тиском.
Наразі місто потерпає від постійних російських обстрілів. До прикладу, 30 листопада внаслідок атаки одна цивільна особа загинула та ще одна отримала поранення.
- Згідно з інформацією, наданої розвідкою Великої Британії, Херсон зараз є вразливим перед обстрілами з російської сторони, які ворог здійснює з протилежного берега Дніпра.
- Російські окупанти завдали удару лініях електропередач, які живлять Херсон. Енергетикам вдалося полагодити їх за близько пів години.
- На деокупованих територіях Херсонської області правоохоронці зафіксували 578 російських воєнних злочинів.