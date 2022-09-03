У Херсоні знищено комплекс «Загублений світ», який належить колаборанту Сальдо – ЗМІ

Кілька дуже потужних вибухів пролунали в окупованому Херсоні. Містяни повідомляють про знищення відпочинкового комплексу "Загублений світ", який належить колаборанту Володимиру Сальдо.

Про це повідомляє херсонське видання “Мост”.

У місцевих “пабліках” херсонці зазначили, що після вибухів в значній частині міста зник окупантський мобільний зв’язок. Також пишуть про перебої в роботі підконтрольного окупантам інтернет-провайдера “СкайНет”.

Видання заявило, що у лазнево-оздоровчому комплексі “Загублений світ”, де були й готельні номери, тривалий час жили окупанти й колаборанти: “Відомо, нещодавно звідти виїхало чимало окупантів”, — йдеться в повідомленні.

“Чи була це ротація і чи заселилася в “Затерянный мир” нова партія окупантів, невідомо. Але відомо, що саме на верхньому поверсі розташовані готельні номери, де ймовірно жили окупанти і зрадники”, — пише “Мост”.