Про це повідомляє херсонське видання “Мост”.
У місцевих “пабліках” херсонці зазначили, що після вибухів в значній частині міста зник окупантський мобільний зв’язок. Також пишуть про перебої в роботі підконтрольного окупантам інтернет-провайдера “СкайНет”.
Видання заявило, що у лазнево-оздоровчому комплексі “Загублений світ”, де були й готельні номери, тривалий час жили окупанти й колаборанти: “Відомо, нещодавно звідти виїхало чимало окупантів”, — йдеться в повідомленні.
“Чи була це ротація і чи заселилася в “Затерянный мир” нова партія окупантів, невідомо. Але відомо, що саме на верхньому поверсі розташовані готельні номери, де ймовірно жили окупанти і зрадники”, — пише “Мост”.
У Херсоні знищено комплекс «Загублений світ», який належить колаборанту Сальдо – ЗМІ // 4 фото
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