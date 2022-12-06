Після російської окупації Херсона медичний персонал дитячої обласної лікарні почав таємно планувати, як врятувати дітей-сиріт від депортації до РФ. Лікарі вигадували хвороби нібито з "легеневою кровотечею" або "неконтрольованими судомами" тощо.

Про це повідомляє AP.

Лікарка Ольга Пілярська розповіла журналістам, що у медкартах вони записували діагнози, з якими б дітей не могли перевозити: “Ми боялися, що [росіяни] дізнаються…[але] ми вирішили, що врятуємо дітей за будь-яку ціну”, — зазначила вона.

Також жителі стверджують, що ще більше дітей зникло б безвісти, якби не зусилля деяких місцевих, які ризикували своїм життям, щоби їх сховати.

Крім того, у Степанівці директор Центру соціально-психологічної реабілітації Володимир Сагайдак врятував 52 дітей-сиріт та малозабезпечених дітей. Зокрема, їх переховували інші співробітники Центру та далекі родичі.

“Здавалося, що якщо я не буду ховати своїх дітей, то їх у мене просто заберуть”, — сказав він.