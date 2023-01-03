У Бериславському районі Херсонської області автомобіль з цивільними підірвався на вибухівці російських армійців, внаслідок чого загинуло двоє осіб.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

За його словами, на виїзді з Малої Олександрівки автомобіль з цивільними натрапив на російську вибухівку. Внаслідок отриманих поранень загинули двоє чоловіків.

Крім того, Ярослав Янушевич нагадав, що у Херсонській області – ще багато замінованих територій.

“Наші героїчні сапери щодня працюють над тим, аби зробити нашу землю безпечнішою, але кількість ворожих мін та нерозірваних снарядів дуже велика. Будьте максимально обережними! Якщо помітили підозрілий предмет, відійдіть на безпечну відстань та повідомте про знахідку рятувальників або поліцію”, – наголосив голова Херсонської ОВА.

Зазначимо, що внаслідок повномасштабної російсько-української війни близько 30% території України потребують розмінування. За даними МВС, наразі поліція забезпечила стабілізаційні заходи у 568 звільнених населених пунктах.

Підрозділи ДСНС обстежили та очистили 76 гектарів територій, вилучили понад 300 тисяч вибухонебезпечних предметів: “Та близько 30% території країни ще потребують розмінування.

Тим часом кількість людей, які займаються розмінуванням територій України, зростає, відтак вже найближчим часом Україна залучить ще 500 піротехніків.

“Безперечно, кількість людей, які займаються розмінуванням, – зросла. І ми розуміємо, що ця цифра наступного року значно збільшиться. Сьогодні фахівці з Національної поліції та ДСНС проводять гуманітарне розмінування: житлових об’єктів, об’єктів інфраструктури та доріг для того, щоб можна було пересуватися і забезпечувати елементарні потреби людей”, – розповів очільник МВС Денис Монастирський.

А також зазначив, що влітку цього року уряд України вдвічі збільшив кількість піротехніків ДСНС, а найближчим часом планує долучити до розмінування ще 500 осіб.

За словами Дениса Монастирського, Україна потребує машин для механізованого розмінування. Він повідомив, що піротехніки вже отримали таку від UNITED24, також техніка очікується від міжнародних партнерів, зокрема Японії та Канади.