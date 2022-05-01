У Херсонській області через тортури російських окупантів загинув ветеран АТО

Про це повідомила уповноважена Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова.
Загарбники викрали ветерана АТО з дому. Чоловіка жорстоко били та піддавали катуванням за те, що він колишній учасник бойових дій.
Після тортур окупанти привезли додому. Проте його стан критично погіршився. Ветерана шпиталізували до лікарні в місті Олешки, але, на жаль, згодом він помер.
У Назара Кагальняка залишилися двоє неповнолітніх дітей сиротами. Останні п’ять років він їх доглядав без дружини.
- Нагадаємо, російські солдати надіслали матері фото вбитого сина-військовослужбовця, якого напередодні захопили у заблокованому Маріуполі в полон.
- Також українська спортсменка Аліна Перегудова загинула спільно з матір’ю внаслідок російських обстрілів у Маріуполі. На момент смерті їй було 14 років.
- У Луганській області російські солдати обстріляли Сєверодонецьку лікарню, де поранені та хворі отримували медичну допомогу. Внаслідок злочинних дій росіян одна жінка загинула.