російсько-українська війна
18:39 Близько 100 цивільних прямують на підконтрольну територію. Евакуація з «Азовсталі» триває – Зеленський
18:35 Правоохоронці порушили понад 9 тисяч справ щодо воєнних злочинів росіян в Україні
17:58 Японія закликає Монголію приєднатися до міжнародного тиску на РФ через Україну
17:30 РФ зупинила спрощену процедуру видачі віз для громадян ЄС
17:05 У Херсонській області через тортури російських окупантів загинув ветеран АТО
16:51 Фінляндія готується припинити споживати російський газ у травні – ЗМІ
16:34 Сайти держустанов Молдови зазнали хакерських атак від РФ
15:51 У російській Курській області частково обвалився залізничний міст
15:49 «Доки ексканцлер Шрьодер є членом СДПН, вона не може переконливо діяти проти РФ» – посол України Мельник
15:02 СБУ знешкодила диверсантів, які «під чужим прапором» хотіли збити цивільний літак
14:44 Лідер німецької опозиції Мерц прибуде до Києва
13:38 Російські війська інтенсивно обстріляли Харків з артилерії: під ударом район Салтівка
13:29 У Херсонській області окупанти інформаційно ізольовують місцевих жителів – недоступні мобільний зв’язок й інтернет
12:43 Зранку в Одеській та Миколаївській областях пролунали вибухи: деталі
12:22 Європейська авіакомпанія орендує літак МАУ для підтримки під час війни
12:01 Олаф Шольц заперечує власне небажання Німеччини надсилати в Україну важке озброєння
11:31 РФ готує «криваві теракти» на травневі свята у Придністров’ї — розвідка
10:05 Компаніям з орбіти Коломойського на торгах Укрнафти продали автогаз вдвічі дешевше ринку
09:36 За Оріхове тривають інтенсивні вуличні бої — Луганська ОВА
01:00 Велика Британія допоможе Україні зруйнувати плани Путіна — Джонсон
00:36 Опубліковані супутникові знімки зруйнованого російськими військовими «Азовсталі»
00:16 Садовий відреагував на візит Джолі до Львова

30 квітня

23:37 Україна відмовиться від радянської зброї на користь техніки зразків НАТО
22:35 Буча отримає 500 тисяч євро на відновлення від італійського гуманітарного фонду
22:04 «Це нагадує тридцяті»: Міністр аграрної політики про те, як росіяни крадуть зерно
21:27 На Херсонщині зник мобільний зв’язок
21:01 Міноборони України допускає ймовірність повної мобілізації у РФ, якщо російська армія «не досягне поставлених цілей»
20:18 Командування повітряних сил назвало фейком публікацію The Times про загибель «Примари Києва»

У Херсонській області через тортури російських окупантів загинув ветеран АТО

Ветерана АТО з села Абрикосівка Назара Кагальняка закатували окупанти. Чоловік після бойових дій переніс два інфаркти та складну операцію на серці.

Неділя, 1 травня 2022, 17:05
Підтримати

Про це повідомила уповноважена Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова.

Загарбники викрали ветерана АТО з дому. Чоловіка жорстоко били та піддавали катуванням за те, що він колишній учасник бойових дій.

Після тортур окупанти привезли додому. Проте його стан критично погіршився. Ветерана шпиталізували до лікарні в місті Олешки, але, на жаль, згодом він помер.

У Назара Кагальняка залишилися двоє неповнолітніх дітей сиротами. Останні п’ять років він їх доглядав без дружини.

Фото: Людмила Денісова

Теги: Росія, тортури, Війна в Україні, війна з Росією, катування, Олешки, російсько-українська війна, Росія, тортури, Херсонська область, ветеран АТО

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook