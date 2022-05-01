У Херсонській області через тортури російських окупантів загинув ветеран АТО

Ветерана АТО з села Абрикосівка Назара Кагальняка закатували окупанти. Чоловік після бойових дій переніс два інфаркти та складну операцію на серці.

Про це повідомила уповноважена Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова.

Загарбники викрали ветерана АТО з дому. Чоловіка жорстоко били та піддавали катуванням за те, що він колишній учасник бойових дій.

Після тортур окупанти привезли додому. Проте його стан критично погіршився. Ветерана шпиталізували до лікарні в місті Олешки, але, на жаль, згодом він помер.

У Назара Кагальняка залишилися двоє неповнолітніх дітей сиротами. Останні п’ять років він їх доглядав без дружини.