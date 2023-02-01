Компанія ДТЕК збільшує виробництво електроенергії на звільненій від російських загарбників Трифонівській сонячній електростанції у Херсонській області.

Про це інформує пресслужба ДТЕК.

У компанії розповіли, що вже вдалося відновити роботу 2/3 інверторів СЕС, що дозволяє нарощувати генерацію електроенергії в енергосистему України. Крім того, для швидкої відбудови на території станції розгорнуто будмістечко, також до відновлюваних робіт залучено місцевих жителів.

За інформацією ДТЕК, зараз ведуться перемовини з “Херсонобленерго” щодо ремонту обладнання на підстанції, щоб збільшити обсяги видачі електроенергії.

“Енергетики СЕС особисто подякували військовим, які базувалися поруч з нашою сонячною станцією і передали їм 50 портативних зарядних пристроїв. Тримаємо енергетичний фронт”, – зазначили у компанії.

Зауважимо, що нещодавно акціонерне товариство “Херсонобленерго” отримало близько 40 тонн енергетичного обладнання від міжнародних партнерів для проведення ремонтних робіт та відновлення електропостачання в області.

Серед переданого обладнання – електростанції резервного живлення, силові трансформатори, ручний інструмент, високовольтний кабель, ізолятори, запобіжники тощо.

Гуманітарну допомогу Херсонській області надали Італія, Литва, Угорщина, Польща, Фінляндія, Великобританія, Канада та Німеччина.

Міністр енергетики України Герман Галущенко зазначив, що Херсонська область – одна з найбільш постраждалих від російської військової агресії. За його словами, навіть після деокупації частини регіону енергетична інфраструктура зазнає постійних обстрілів із різних видів зброї з боку Росії.

ДОВІДКОВО. Трифонівська сонячна електростанція – пілотний проєкт компанії ДТЕК в сегменті геліоенергетики в селі Трифонівка Херсонської області. Проєктна потужність станції – 10 МВт. Будівництво Трифонівської СЕС розпочалося в березні й завершилося в липні 2017 року. На об’єкті встановлено 37 тисяч сонячних панелей китайської компанії JA Solar та інвертори компанії ABB, вироблені в Італії.

За планом, станція буде виробляти 11–12 млн кВт·год зеленої електроенергії щорічно. Цього достатньо, щоб забезпечити електроенергією чотири тисячі домогосподарств. Трифонівську СЕС ввели в експлуатацію і вона розпочала генерацію “зелених” кВт·год в об’єднану енергетичну систему України в серпні 2017 року.