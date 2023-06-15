Джерело: Служба безпеки України.

За інформацією слідства, підозрюваною виявилася місцева мешканка. Вона до повномасштабного вторгнення працювала вчителем Сиваського ліцею № 2 Новотроїцької селищної ради. Жінка раніше законно обіймала посаду директора цього навчального закладу.

Під час окупації російська адміністрація “Новотроїцького муніципального округу” призначила її директором т.зв. “державного бюджетного освітнього закладу “Сиваська школа №2”.

За її участю проводилися виховні години для працівників школи, дітей та їхніх батьків, де вона поширювала наративи проросійської пропаганди. Також за її вказівкою підіймали російський прапор та лунав гімн РФ під час урочистостей.

Утім тепер за пропаганду та впровадження російських стандартів у закладі освіти покарання можее сягатиме до 3 років позбавлення волі.